Sol over Kellersvej

Hold op hvor vejret snød! Det var bragende solskin, så uden tanke for nattens regnvejr, satte Gladsaxe Bladets udsendte sig ned i en af de mange stole.

Fordybningen i stolen var fyldt godt op med vand, så det blev en våd fornøjelse. Mange andre var lige så uheldige. Selv om flere gik rundt med våde numser, så var festlighederne under den 31. udgave af Kultur Der Dur ikke til at tage fejl.

Festivalen blev holdt på området på Kellersvej i Gladsaxe Kommune.

Men da velkomsttalen går på skift, var det i år Gentofte-borgmester Hans Toft (C), der bød velkommen. Gladsaxes borgmester Trine Græse uddelte kulturpris og præmier til de tre vindere af den traditionelle plakatkonkurrence, inden konferencier Kenneth Bech indtog scenen. Kenneth har i øvrigt været med til samtlige 31 Kultur Der Dur-arrangementer, og man mærker tydeligt hans store engagement.

Musikken blev leveret af bl.a. Sweethearts, Musik til Kaffen og Zididada. Så der var nok af numre at synge med på. Og det blev der i den grad gjort.

Gladsaxe, Gentofte, Herlev og Brøndby kommuner samarbejder om arrangementet, der en festival for mennesker med udviklingshæmning.

Det gode vejr lokkede mange folk til. Ud over den gode underholdning kunne de også se på de mange boder med kunsthåndværk fra de beskyttede værksteder. Der blev naturligvis også solgt pølser, flæskestegssandwich, burgere med oksekød og pulled pork, øl, vand og kaffe. Det var en fest ud over alle grænser for folk fra værestederne, de ansatte samt familie og venner.

Næste år afvikles Kultur Der Dur i Gentofte Kommune på Gentofte Sportsplads.