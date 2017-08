Sommerlejr i karatens tegn

100 karateudøvere fra Gladsaxe Karate Klub kunne for 5..år i træk holde stor sommer-træningslejr i de naturskønne områder ved Kalundborg.

Det blev til en hel uge med 15 karatetræningspas, strandture, badning, sport, beach volley, natteløb, god mad og alskens sociale aktiviteter, da Gladsaxe Karate Klub igen i år afviklede sin store som merlejr i Kalundborg.

Udover de faste lejr- og træningsrutiner blev der også tid til andre spændende og lærerige indslag. Sensei Lars Henriksen sortbælte 5. dan fra karateklubben Saiko i Odense var en af dagene inviteret som gæstetræner for klubbens højere graduerede udøvere.

Sensei Lars er regerende europa- og verdensmester i kata i stilarten Shotokan-karate.

Det blev til meget inspirerende og teknisk udfordrende træning selv ned til de mindste detaljer.

Som altid bød sommerlejren også på stor-graduering, hvor størstedelen af lejrens deltagere fik mulighed for at stige i bæltefarveniveau, hvilket også skete efter de obligatoriske hårde tests.

Der blev også afholdt sortbæltegraduering og følgende kunne med glæde modtage følgende titler:

Natascha Lauritsen – sortbælte 2. dan

Jens Kjærsgaard – sortbælte 1. dan

På sommerlejren introducerede klubbens chefinstruktør Shihan Jan Christoffersen et nyt ærestitelsystem der bl.a. virker som anerkendelse af de medlemmer der yder en ekstra indsats, har et meget højt niveau, har stor indsigt og går forrest som gode rollemodeller for klubbens øvrige karateudøvere.

Ved en højtidlig ceremoni blev klubbens seniorinstuktør og bestyrelsesformand Henrik R. Søgaard, sortbælte 4. dan, derfor velfortjent tildelt ærestitlen ”Tachi”.

Gladsaxe Karate Klub kan igen i år se tilbage på en rigtig god sommerlejr og glæder sig allerede til at se alle deltagerne til sommerlejren i 2018.