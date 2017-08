”Spalte” har fået en ny plads

Leon Friis Jørgensen, formand for kunst- og kulturudvalget i Værebro Park, kunne med stolthed i stemmen give ordet til Stine Ring Hansen i anledning af, at billedhuggeren Steffen Lüttges ”Spalte” nu har fået en ny og bedre placering foran Beboerhuset Værebro Park.

Udover at have den faglige indsigt som billedhugger var Stine Ring Hansen også gift med Steffen Lüttge, der døde sidste efterår. Gladsaxes borgmester Trine Græse (A), der jo selv bor i Værebro, og et dokumentarhold fra TV2, der er ved at lave en film om den afdøde kunstner, var også blandt de fremmødte ved genindvielsen af skulpturen.

”Spalte” er fra 1987, og i sin tale under genindvielsen sagde Stine Ring Hansen:

– Når man ser ”Spalte” her, fornemmer man en opretgående bevægelse, som en plante der gror. Den tager sit udgangspunkt i en helhed, men deler sig. Delingen er en bevægelse for at sig helt eller samle sig igen. Delingen frigiver et lys – en åbning. Placering her foran kulturhuset er en eminent plads for skulpturen. Steffens holdning til skulpturer i almindelighed var, at de skulle bruges i deres samtid og slides om muligt og ikke gro til på et støvet museum. Jeg håber, at mange vil få fornøjelse af skulpturen i fremtiden.