Spejdere satte miljøet i højsædet

Lørdag d. 22. juli drog spejdere fra både nær og fjern mod Sønderborg. I Sønderborg blev verdensjamboreen ”Spejdernes Lejr 2017” afholdt, hvor i alt 44 nationaliteter deltog.

Spejdernes Lejr er en forening dannet af Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-spejderne, De Grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps (DBS) og Dansk Spejderkorps Sydslesvig (DSS) – eller samlet blot som Spejderne.

I år fulgte Danmarks stærkeste fællesskab lejrens vision: ”Vi sætter spor”. At sætte spor er noget man kan gøre i sig selv, i hinanden og på omverdenen. På lejren viste spejderne nogen af de måder, man kan sætte spor på.

950 spejdere begyndte allerede at sætte spor før lejrens start. Disse spejdere kan ærefuldt kalde sig (Super)-Zero Heroes ved at have sparet kloden for over 6,4 ton CO2. De har sammenlagt rejst 42.779 km uden brug af motor, for at komme til lejren. En gruppe fra adventure teamet ”Solaris” har sat spor på en lidt anden måde. Midt på den tidligere lejrplads, kan man se årets varetegn ”Støvlen”, som er 12 meter høj og 24 meter lang. Støvlen er en multifunktionel bygning, der både fungerer som et udkigstårn, madpakke- og grillhus samt toiletbygning med handicapadgang.

I fællesskab foldede spejderne i aldersgruppens 6 til 17 år over 11.000 traner. Det var ikke nogen helt almindelige traner, men nogen, som er en hilsen til Japan og et minde om verdensfred. Siden 2. Verdenskrig har tranen været et symbol for at mindes ofrene for atombomben i bl.a. Hiroshima på årsdagen d. 6. august. Lige nu sendes alle tranerne af sted til mindesmærket i Hiroshima.

Spor er både noget man kan mærke og sætte. Lejren har sat store aftryk i alle deltagerne, som har fået nye venskaber, erfaringer og ikke mindst minder for livet.