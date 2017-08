Sundhedsplejens Åbne Hus flytter

Sundhedsplejens Åbne Hus om torsdagen kan ikke længere være i Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter og flytter derfor til nye lokaler i Seniorcenter Egegården. Tidspunktet for Åbent Hus vil fremover være fra kl. 11.30 til 13.

I Åbent Hus kan I som forældre få målt og vejet jeres barn, ligesom I kan få råd og vejledning om for eksempel kost eller søvn.

Lokalerne i Seniorcenter Egegården er valgt for at børn, unge og ældre får en nem mulighed for at mødes. Selve det Åbne Hus bliver i Egegårdens træningssal og forældrene med børn kan så bruge ventetiden til vejledningen i hyggeligt samvær med husets beboere og brugere i cafeen.

Åbent Hus om tirsdagen vil forsat være i Værebro fra kl. 10 til 11.30 i Værebro Rådgivning i Værebrocentret.

Læs mere på gladsaxe.dk/sundhedsplejen