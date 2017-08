Tricktyve kalder dig hen til bilen

Tricktyve har på det seneste haft stort held med at kalde Gladsaxe-borgere hen til sig. Herefter kommer en kvinde ud og spørger typisk om vej til hospitalet.

Men er man ikke opmærksom, kan man ende med at blive bestjålet.

– Typisk har der været tale om, at ofrene har mistet smykker. De har måske en kæde til en værdi af 10.000 kroner, men når de senere på dagen skal have kæden af, opdager de, at det ikke er den rigtige. Der sker ofte det, at kvinden siger tak med et kram, fortæller fagkoordinator Gitte Larsen Dalskov fra Lokalpoliti Distrikt Nord.

Der har også været tilfælde af, at folk har mistet deres kreditkort.

Hvis foreninger er interesseret i at høre om de forholdsregler, man kan gøre kan man kontakte Gitte Larsen Dalskov på gla005@politi.dk.

– Vi har holdt mange foredrag i grundejer-, bolig- og ældreforeninger, hvor vi giver råd og vejledning – også om, hvordan de sikrer sig, at det nu også er hjemmehjælpen, der ringer på. Vi vil meget gerne fortælle så mange som muligt om, hvordan de kan sikre sig, for det er dybt forageligt, hvad tricktyvene udsætter svagelige ældre for, fortæller Gitte Larsen Dalskov.