Uventede gæster

Pludselig kom der mænd og gravede hos os på Provst Bentzsons vej i Egeparken. De havde ikke meldt deres ankomst og fortalt, at de ville afspærre adgangen til varmecentralen.

Det viste sig at de kom fra Nordvand eller Novafoss som det store kommunale vandsamarbejde nu hedder. De fortsatte med at grave ledninger over, så varmecentralen var afskåret fra omverdenen.

Succesen fortsatte med at der blev spærret for en sti, der går ud på ringevejen, så beboerne ikke kunne komme ind og ud ad den sædvanlige vej. Jeg skrev så og spurgte til sagen men Novafoss har ikke svaret efter en uge.

Det er utroligt ærgerligt at de ikke kan finde ud af at kommunikere. Vandforsyningen er jo noget at det allervigtigste, så hvorfor ikke benytte lejligheden til at fortælle om deres yderste vigtige arbejde og så undskylde ulejligheden.

I er meget velkomne Novafoss men I må godt ringe i forvejen næste gang og så lav lige en halv A4 side hvor I fortæller om jeres arbejde. Det kaldes dialog

Peter Lawrence Brooker

Afdelingsformand Egeparken 1