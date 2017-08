VB1968 sendte divisionshold ud

De sled, og de slæbte. Løb til de var ved at styrte. Kastede sig ned i skud – og den fight blev belønnet.

VB1968 fra toppen af serie 1 sendte tirsdag aften det fynske 2. divisionshold fra Næsby ud af DBUs pokalturnering og er klar til 3. runde.

VB1968 vandt med 1-0 takket være et selvmål, som Næsby var så venlige at sende bolden i eget mål i det 35 minut på et tidspunkt. Hvor VB1968 ellers selv havde skabt nogle gode tilbud og Mourad Saidi havde haft en 100 procent chance.

Næsby har tabt de fire første kamp i 2. division, så VB1968 var ikke skræmt på forhånd.

I VB1968s mål stod Celal Yilmaz ganske enkelt et brag af en kamp. Sikre greb om bolden blev garneret mod perfekte placeringer, gode indgreb og kreative udkast.

I centerforsvaret var ikke mindst Onur Ay lidt af en oplevelse med sine placeringer og evnen til at læse spillet, så han kunne få bremset fynboerne – der trods alt viste det bedste spil undervejs. De var bare ikke så effektive.

Mourad Saidi udfordrede gang på gang Næsbys forsvar med sine gode driblinger, mens det desværre kneb med at få kreeret store chancer til Ercan Demirbas, der lidt for tit måtte skabe det hele selv.

Der var vild jubel hos VB1968s spillere og tilhængere, der fejrede sejren som om holdet var rykket op.

VB1968 er blandt topholdene i serie 1 og spiller lørdag klokken 14 hjemme mod Taarbæk, der ligger midt i rækken.

Hvis banen er slået i mellemtiden, bliver mulighederne for at spille poleret fodbold meget bedre end de var tirsdag på den noget langhårede bane.

AB Gladsaxe tabte

AB Gladsaxe spillede pokalkamp i Slagelse, der topper i danmarksserien med fire sejre ud af fire mulige.

Den ordinære kamp 1-1 og Slagelse fik scoret til 2-1, så AB Gladsaxe er ude af turneringen.