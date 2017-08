En bold er verdens bedste legetøj.

Synes en stor del af menneskeheden. Og der var i hvert fald masser af opbakning til den filosofi hos de 75 børn, der i ugens løb deltog i diverse former for boldspil hos AB på anlægget i Bagsværd.

-Vi byder på kricket, fodbold og håndbold og en masse andre former for boldspil, fortæller Maja Sørensen, der er med til at styre løjerne.

Stikbold er et af spillene, og ungerne springer rundt som kakerlakker for ikke at blive ramt og for at få fat i de bløde håndbolde, der kan kastes videre. Når man er ”død” sætter man sig ned og så er der forskellige måder man kan blive ”levende” igen. Et par gange bliver man ramt, så det gør nas, og der kommer en lille tåre, men så er instruktørerne der med en krammer, og så er det tilbage på banen. Blandt instruktørerne var spillere fra divisions-bruttotrupperne i håndbold, cricket og fodbold. Udover en dejlig uge med fuld knald på fik børnene en billet til AB-Hillerød 2. division på Gladsaxe Stadion d. 19. august.