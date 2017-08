Vi indspiller lige et nummer

Egentlig var der kun plads til 30 børn. Men 42 meldte sig, og så fik de sidste 12 lov til at være med.

Der var altså massiv opbakning til ”sang, musik og performance” i Buddinge Kirke i den forgangne uge.

Det var et led i de kommunale sommerferieaktiviteter, og deltagerne hyggede sig noget så gevaldigt.

Kirkens organist Fredrik Mellqvist hersede med deltagerne på den gode måde, så de fik lov til at skrive sange og synge dem. Og vigtigst af alt at høre sig selv synge, for Frederik Mellqvist havde også sørget for at udfoldelserne blev foreviget via optagelser.

Og han lod sig ikke spise af med hvad som helst. Der skulle koncentration til, så der blev lavet mange optagelser.

Det hele er jo kun et tilbud, så deltagerne kan hygge sig gennem sommerferien og måske få nogle nye venner.

På længere sigt trækker det måske nogle til kirkens gospelkor BJ Gospel.

Der var også plads til at gå ind i et andet lokale og lave forskellige former for papirarbejder, så der kom figurer ud af det.

Deltagerne havde selv madpakker med, og så sørgede kirken for at der blev kræset med lidt drikkevarer.



Foto: Kaj Bonne.