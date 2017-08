Vigtig sejr til AB Gladsaxe

Det hører til i fodboldspillets klicheskuffe, at en seniorkamp varer 90 minutter.

Den har AB Gladsaxes spillere desværre ikke helt fanget, og det kostede dyrt mod B93, da 1-0 blev vendt til 1-2 kort før tid.

Lørdag var det så ved at gå galt igen. Men det lykkedes trods alt at hive en sejr på 2-0 hjem, så AB Gladsaxe ligger lunt placeret efter de tre første kampe med fire point – og kunne have været tophold med syv point lige som Hvidovre og oprykkerne fra Skovshoved.

Stefan Nygaard var dagens helt hos AB Gladsaxe. Han scorede begge mål i det 2. og det 36. minut.

Desværre måtte han gå ud med en ankelskade efter en god times spil.

Han blev kåret som kampens spiller hos hjemmeholdet.

Efter pausen fik Hillerød lov til at få fat i spillet, og det blev til et par gevaldige chancer. Blandt andet blev der brændt et straffespark, der blev sendt på stolpen.

Allerede efter 2 minutter blafrede netmaskerne i Hillerøds mål, da Stefan Nygaard scorede til 1-0 efter flot forarbejde af Nichlas Rohde.

Efter 32 minutters spil kom AB til en kæmpe chance, da Nichlas Rohde var helt fri,, men i stedet for at afslutte valgte han at skyde bolden på tværs til Stefan Nygaard. Bolden lå desværre bag Nygaard, der derfor ikke kom ordentligt til den.

Der gik dog kun tre minutter, inden Nygaard igen var på pletten og sikrede endnu et mål til AB.

AB Gladsaxe var især i det sidste kvarter af kampen under stort pres fra Hillerød.

I slutfasen modtog Matti Olsen sit andet gule kort, da han lavede straffesparket, så AB Gladsaxe måtte slutte af med 10 mand.

AB Gladsaxe skal i aktion allerede fredag aften hjemme mod Frem, der ikke er kommet godt fra start. Det har allerede koster træneren Danny Jung jobbet.

Næste kamp: AB – Frem d. 25. august kl. 19.00 på Gladsaxe Stadion.