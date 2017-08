Vind billetter til Wallmans

Siden 2004 har over 1 million mennesker besøgt Wallmans, og derfor er det en fornøjelse at byde velkommen til årets show, ENTOURAGE, som åbnes med et bragede rocknummer, som får drømme til at gå i opfyldelse! Herefter følger det ene spektakulære shownummer efter det andet som perler på en snor. I et hyldestnummer ærer vi nogle af vores største og mest savnede stjerner, som George Michael, Prince og David Bowie.

I samarbejde med Wallmans udlodder avisen 1x 2 billetter til showet Entourage i kategori b inkl. Wallmans menu eller vegetar og efterfølgende natklub.

Du kan blandt andet opleve en tur til franske forførende cabaret miljø, hvor man overvældes af glitrende kostumer og overdådig scenografi. Du kan også glæde dig til at blive draget ind i H.C. Andersens eventyrlige verden, som fortolkes gennem legendarisk dansk rockmusik. Du vil også møde linedanseren Vera Kaijanen og legende Benny Schumann der kan fejrer sit 50 års jubilæum og viser et spændende tallerkenjonglørnummer. Når desserten er spist og stemningen er på sit højeste, eksploderer festen i showets finale, hvor hovedpersonen er ingen mindre end ”the ’Queen of Pop”: Madonna. Lad dig rive med på en musikalsk og visuel rejse gennem dronningens farverige og spektakulære historie. Og forsøg ikke at sidde stille, men bare ”Express yourself”!

For at deltage skal du svare på følgende:

Hvem kan fejre sit 50 års jubilæum?

a. Eli Benneweis

b. Benny Schumann

c. Benny Bardino

Svaret skal sendes med billetmærke ”Wallmans” til kon@gladsaxebladet.dk eller til Gladsaxe Bladet Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg. Husk telefonnummer, da vinderen ringes op. Svaret skal være avisen i hænde senest fredag den 1/9 kl. 8.