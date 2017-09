Ånden i Cirkus Flora

Når Cirkus Floras forestillinger er i gang, forplanter entusiasmen, gejsten, jublen, forundringen, sorgen, glæden og forventningen sig fra managen til de 3-5-årige publikummer.

Men flere måneder før, står nogle af de ovenstående dyder skrevet i øjnene på folkene bag Gladsaxes børnhavecirkus.

– Mange af de frivillige har været med i flere år. Folk kender deres opgaver, så derfor behøver vi blot at mødes til et enkelt møde i maj for at få cirkusset til at køre, siger Annette Quist Jeppesen, der trods sit outfit som cirkusdirektør er pædagogisk konsulent i kommunen til daglig.

Flere af de hen ved 20 frivillige er pædagoger og pensionister, som tidligere har været ansat i Gladsaxe Kommune. De står på pinde fra 8 morgen til 15 eftermiddag i de dage, hvor cirkusset rigges til og de tre daglige forestillinger afvikles.

– Logistikken er vigtig. Men det kører fuldstændig efter planen. Når det ene hold børn har set forestillingen, er det næste hold parat. I alt har vi haft ni forestillinger og i alt 2.200 børn i teltet, fortæller Annette Quist Jeppesen.

Annie Madsen er sprechstallmeister og tidligere pædagog i kommunen, men hun river gladelig tre dage ud af kalenderen. Kim og Henrik sørger for musikken, pædagog Anne Taulov fra Humlebien har for 4. gang lavet plakat til Cirkus Flora. Wendy Pedersen sørger for alt det logistiske, Bjørn og hans gårdmænd for en del af det praktiske, og Jumboklubben kigger efter teltet om natten. Philip på 10 år optrådte som gøgler og akrobat, og han har været med i syv år.

– Cirkus Flora lever på den særlige ånd, som de frivillige har. Når man ser på børnenes ansigter, så er det det hele værd, og så er man motiveret til at tage en sæson til, siger Annette Quist Jeppesen, der nu har været cirkusdirektør i 10 år. Hun overtog stafetten fra Peter Christiansen, der startede Cirkus Flora for 35 år siden.



Sprechstallmeister Annie Madsen og musikerne

Kim og Henrik fik glæden frem over alt.

Foto: Kaj Bonne.





Børnene fra Pileparken var helt vilde med Aben.

Foto: Kaj Bonne.