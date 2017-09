AB Gladsaxe tæt på at ride stormen af

Det var op ad bakke i næsten halvanden time for AB Gladsaxe i lørdagens hjemmekamp mod Næstved.

Der var kun spillet seks minutter, da AB Gladsaxes Matti Olsen blev præsenteret for det røde kort for en voldsom tackling.

Men selv om hjemmeholdet var i undertal i 84 minutter lykkedes det at hive det ene point hjem via 1-1 – og Næstved fik først udlignet på et straffespark i tillægstiden.

AB Gladsaxe sled og slæbte og matchede Næstved hele vejen igennem opgøret, så gæsterne kun sjældent fik sendt afslutningen af sted mod Mark Jensen i AB Gladsaxes mål.

Næstveds målmand havde heller ikke for meget at bestille.

Men i det 74. minut fik AB Gladsaxe korrekt tilkendt et straffespark. Nichlas Rohde driblede godt inde i feltet, og da han sendte bolden af sted mod midten strakte Næstveds Nikolaj Hansen den ene arm ud, så han blev ramt.

Kristian Uth hamrede bolden i mål til 1-0.

Så gjaldt det om at forsvare føringen, og det gik godt til slutminuttet. Næstveds Tarik Mourhib blev fældet i et gennembrud, og Kasper Mertz sendte bolden i mål på straffesparket til 1-1.

Den dom havde AB Gladsaxes træner Søren Bjerg det svært med, så han blev vist ud. Det er ikke lige den måde, man hjælper sit hold på.

AB Gladsaxe skal på lørdag til Valby for at møde Frem, der noget ufortjent vandt 1-0, da de to hold mødtes i Gladsaxe.



Nichlas Rohde bidrog stærkt til at skaffe AB Gladsaxe det ene point med den aflevering, der førte til et straffespark.

Foto: Kaj Bonne.