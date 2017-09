AB håber på en midterplacering

Torsdag aften gælder det så for ABs håndboldherrer, der i sidste sæson rykkede op i 3. division efter fire års fravær. Her har man de seneste sæsoner følt, at man burde have spillet. Nu får man så chancen for at bevise, at man har mandskabet til at klare sig.

– Kampprogrammet er for vort vedkommende perfekt. Det betyder, at som jeg ser det, så har vi mulighed for at få point i de første fem kampe. I ingen af disse kampe bør vi være uden chance, siger ABs cheftræner Ove Hansen.

Den sportslige målsætning er sat til en 7. plads, og overliggeren er måske sat lidt højere, end hvad der realistisk:

– For vi har en kolossal udfordring før jul. Flere af vores spillere er i udlandet for at arbejde eller studere, og så er der også folk på højskole herhjemme. Så det er mindst fire spillere, vi mangler. Derfor må vi heller ikke bryde sammen, hvis vi render ind i et par nederlag i nogle kampe, som vi måske ikke burde have tabt. Vi rykker tættere sammen i bussen frem mod jul og erkender, at nu er vi os, og så må vi klare den på teamspirit og fight. Efter nytår kan vi så træne på at spille noget seværdigt håndbold, siger Ove Hansen.

På plussiden er Mikkel Schardelmann og Simon Bak vendt tilbage efter et par års sakdespause. Ove Hansen havde helst set, at han kunne have spillet dem ind stille og roligt på 2. holdet først. Men nu indgår de direkte i truppen til 1. holdet: – Vi skal huske at passe på dem. Selv om de fysisk er tilbage, så skal de mentalt vænne sig til at spille håndbold igen, siger træneren.

Ove Hansen har tidligere ført Hvidovre op i 2. division, og med det kendskab han har til divisionshåndbold, mener han er favoritterne skal findes blandt Helsingør 2 og Helsinge 2 samt KSG og FIF 2, begge fra Frederiksberg.

AB lagde for i torsdags på udebane mod Virum-Sorgenfri, og det endte med en sejr på 25-18 til AB.

Næste kamp spilles den 1. oktober, hvor Team Nørrebro kommer på besøg i AB-Hallen.