Action, kærlighed og byggeklodser

”Kingsman 2: The Golden Circle” er på alle måder større og bedre end sin fremragende forgænger. Holdet fra første film er delvist med igen, men nye og særdeles habile kræfter er hevet ind til at føre løjerne videre. Taron Egerton og Colin Firth får selskab af Channing Tatum, Jeff Bridges og Halle Berry i denne fantastiske blanding af humor, action og drama.

I ”God’s Own Country” møder vi Johnny, der er en ung fårefarmer fra Yorkshire. Han psser familiens gård, da hans far er delvist lammet efter et hjerteanfald. Da læmmeperioden nærmer sig, må de hyre hjælp udefra og ansætter den unge rumæner Gheorghe.

Dette vækker hidtil ukendte følelser i Johnny, der til at begynde med afviser Gheorghe blankt. Men som tiden går begynder han at vende blikket indad og må anskue tilværelsen og sig selv fra en helt ny vinkel.

De store følelser ulmer lige under overfladen i denne blændende instruktørdebut, hvor det ubarmhjertige miljø ikke levner meget plads til kærligheden mellem to unge mennesker, der prøver at finde sig til rette i livet.

”LEGO-filmen” og ”LEGO Batman” var enorme succeser, så det er ingen overraskelse, at LEGOs populære Ninjago-serie nu rammer Bibliografens store lærred. I ”LEGO Ninjago filmen” er Lloyd og hans venner hemmelige krigere, der bekæmper alverdens ondskab. Især Lord Garmadon, der er Lloyds far, er en trussel mod hele Ninjago Citys overlevelse.

Far og søn må uundgåeligt mødes, men ikke uden Master Wus seje og farvestrålende ninjaer. Der er smæk for skillingen, når kampen mod den ultimative ondskab skal stå.

Ovenstående film har alle premiere i Bibliografen torsdag 21. september.