Afrikansk musikstjerne gæster Telefonfabrikken

Lørdag 30. september kl. 19.00 kan man oplev moderne afrikansk popmusik i Telefonfabrikken. Mzungu Kichaa der har base i Tanzania lægger vejen forbi Gladsaxe, hvor den lokale sangerinde Mary Nantayiro varmer op – og koncerten ganske gratis

Oplev hvordan en moderne popkoncert lyder, når en skandinavisk mand forelsker sig og tager den afrikanske musik under kærlig behandling. Danske Espen Sørensen har under store dele af sin opvækst boet i Afrika og det er her, han har forvandlet sig til Mzungu Kichaa, der betyder noget i retning af ”den tossede hvide mand”.

Han fik sit gennembrud i 2009, han har en række udgivelser på samvittigheden og har medvirket som dommer i det tanzanianske svar på X-faktor.

Mzungu Kichaa spiller den særlige stil kaldet Bongo Flava, der blander stilarter som reggae, rap, afrobeat og traditionel tanzaniansk musik.

Det er den lokale gruppe, Gladsaxe African Village, som bl.a. har opbygget en afrikanske mini-landsby i forbindelse med Gladsaxe Dagen, som, i samarbejde med KulturSkaberne i Telefonfabrikken, står bag koncerten. KulturSkaberne er Gladsaxe Kommunes rådgivningstilbud for kulturelle iværksættere, som hjælper dem med at få deres idéer ført ud i livet.

Bestil en gratis billet (efter først til mølle princippet) ved at sende en mail til gladsaxeafricanvillage@gmail.com