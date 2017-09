Aggressiv opdækning

For ABs håndbolddamer har optakten til den kommende sæson ikke kørt snorlige. Cheftræneren måtte nemlig stoppe for blot tre uger siden af personlige årsager. Det betyder, at Palle Jensen har overtaget ansvaret for 2. divisionsholdet, indtil klubben finder en vedvarende løsning.

AB blev i sidste sæson nr. 5, og klubben har en målsætning om at gøre det mindst lige så. På det seneste har man arbejdet med at ændre forsvarsspillet:

– Man vil se et AB-hold, der spiller mere aggressivt forsvar end i de tidligere år. Vi havde stor succes med det i et optaktsstævne, selv om vi lige var startet på det. Vi røg ud i semifinalen, hvor vi tabte knebent 14-15 til Herlev, som vi er i samme 2. divisionspulje med. Så virkelig mange positive ting, vi kan tage med i forhold til, hvor kort tid vi har arbejdet med det. Det skal nok blive en stor gevinst senere på sæsonen, siger Palle Jensen.

Flere spillere er da også vendt tilbage til holdet – både de, der har født, og de, der var ude med langtidsskader: – Det giver en større bredde i forhold til sidste år. Derfor bør vi kunne være med i toppen af midten. ABs 2. hold spiller i kvalifikationsrækken lige under 3. division. Også her er der lys at se: – Jeg hæfter mig ved, at vores 2. holdspillere fra kvalifikationsrækken har løftet deres niveau til træningerne. De har også bidraget i træningskampene, så jeg tror, at springet er mindre fra 2. til 1. hold i den kommende sæson. Det gør samtidig, at vi vil være bedre rustet over for skader. Niveauet for træningerne bliver også højere. På AB ser vi derfor frem til en god sæson, siger Palle Jensen.

AB indleder sæsonen i aften tirsdag den 26. september kl. 20.45 i AB-Hallen, hvor Team Amager kommer på besøg.