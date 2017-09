Ambitioner tak!

Borgmester Trine Græse (A) har ikke mange ambitioner om, at vi skal gøre Gladsaxe kommune endnu bedre! Her i bladet den 5. september afviser hun at se på, om vi ikke kan få mere velfærd og flere arbejdspladser i kommunen ved at få en bedre administration i kommunen.

Jeg synes, at vi har en fælles interesse i at bruge færre ressourcer i den centrale forvaltning og mere på velfærd. Det er ikke beroligende, at borgmesteren åbenbart er ubekymret over, at udgifterne til centralt bureaukrati er skudt i vejret.

Borgmesteren hævder at det voksende bureaukrati er nødvendigt. Men som hun rigtigt skriver, har vi siden sidste valg haft fremgang i økonomien og vækst i antal arbejdspladser. Ønsker hun så, at udgifterne ligefrem skal eksplodere, hvis der kommer økonomisk tilbagegang?

Borgmesteren glæder sig over fremgangen i antal arbejdspladser i kommunen – det gør vi alle. Men fremgangen er sket på trods af et dårligt erhvervsklima, ikke fordi der bruges flere skattekroner til bureaukrati!

Henrik Bach Mortensen

Nr. 2 på Venstres liste

til byrådsvalget