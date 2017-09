Bagsværd Friskole fylder 60 år

I år fejrer Bagsværd Friskole at der i 60 år har ligget børneskole på grunden på Skovalléen.

I 1957 stiftede Ellen og Kristian Friis børneskolen Hanna-skolen.

Skolens lange liv har båret præg af konstant udvikling med en nysgerrighed over for pædagogik og dannelse, tilpasning til tidernes skolereformer og en værdimæssig udvikling, hvor kvækernes kristne tro var grundlaget til at starte med.

I lokalhistorisk arkiv kan man læse at:

I 1. klasse i 1957 var der seks elever og én deltidsansat lærerinde, der underviste hver anden dag. Tre andre med pædagogiske evner underviste i rytmik, sang, afspænding m.m. Skolepengene var 45 kroner om måneden, men så skulle forældrene også selv betale bøgerne! En regnebog kostede 2, 85 kr. Som et lille kuriosum kan nævnes, at mange af børnenes forældre gennem 1960´erne var skolepsykologer eller lærebogsforfattere, så bl.a. Søren og Mette bøgerne, som mange nok kan huske, blev afprøvet i Hanna-Skolens børneskole.

Nu 206 elever

I dag er der 206 elever på skolen og 30 ansatte. Skolen bygger ikke længere på et kristent fundament, men et medmenneskeligt og ambitiøst grundlag hvor mennesker mødes i fællesskabet og vokser og udvikler sig fagligt og socialt. De boglige fag går hånd i hånd med de æstetiske fag og relationen mellem lærere, pædagoger og elever er nærværende og betydningsfuldt.

Ellens mor, Debora Halfdan-Nielsen, som tidligere drev en pigeskole på grunden udtalte: ”Det må være skolens opgave at vise børnene, at det at opnå kundskaber, ikke først og fremmest er for at gi´ os redskaber, hvormed vi kan konkurrere med vore medmennesker. Det er nok så meget for at kunne tjene dem”.

”Hanna-Skolens motto var: Helhed, harmoni, sandhed og samhørighed. Skolen havde lavet en lille sang, som lød: Vi vil stå sammen og gøre vort bedste, glemme os selv og glæde vor næste”.

Mads Aarø-Hansen, skoleleder på Bagsværd Friskole, smiler da han hører de gamle citater. ”Det er sjovt at høre, hvordan det kom til udtryk dengang. Selvom der er løbet meget vand i åen siden da og vi for længst har bevæget os væk fra det kristne i kvækernes tro, er der jo små elementer af det der stadig følger os!”

På Bagsværd Friskole fejrer de fødselsdagen med særlige aktiviteter for børn, forældre og ansatte. Blandt andet er der for skolens forældre en temaaften om fællesskabet og vores børns færden deri, der er fest for skolens forældre og elever med grill, optrædener og taler. Og så skal der selvfølgelig ske en masse i skoletiden, men det er lige nu en hemmelighed, for det skal jo også til, når der er fødselsdag.

Bagsværd Friskole er ikke blot en ambitiøs lilleskole men også et spændende stykke lokalhistorie.