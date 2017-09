Blæser på P-regler

Foto: Kaj Bonne.

Den er gal med parkeringerne på Værebrovej på strækningen fra centret til skolen. Busser kan dårligt komme frem, og i værste fald kan der blokeres for f.eks. brandbiler.

Det vil kommunen nu gøre noget ved.

Og når de er færdige med det, kan de passende rette blikket mod Høje Gladsaxe, for her er det om muligt endnu værre.

Det er efterhånden et par år siden, at der blev indført et zone-forbud i Høje Gladsaxe, hvor skiltningen er sat ved begge indkørsler til hele bebyggelsen, hvor der forbydes parkering uden for afmærkede felter i hele Høje Gladsaxe.

-Men ingen tager tilsyneladende dette parkeringsforbud alvorligt. Vi har flere gange gjort både politi, kommune, P-vagt, samt Fællesdriftens kontor i bebyggelsen opmærksom på problemet, siger Bjarne Wermuth, der bor i nummer 7.

Parkeringer foretages af store lastbiler, varevogne, personbiler m.v. stort set i døgnets 24 timer, og specielt er der tale om parkeringer på den såkaldte ”indre stamvej”, som løber øst-vest på den sydlige side af Byens arena. Der parkeres ganske tæt, dog tættest i natte- og aftentimerne, således at to biler ikke kan passere hinanden. Selv ud for udkørslerne fra P-pladserne og ud for udkørslerne fra parkeringsgårdene på stedet holder der biler, hvilket besværliggør almindelig udkørsel og trafik.

-For ikke lang tid siden havde vi en voldsom brand i en lejlighed i et højhus på 6.sal i nr. 11, og brandkøretøjer og politi havde svært ved at komme frem. Der er vel også tale om en slags brandvej, hvor redningskøretøjer SKAL kunne komme frem.

Det var så ”heldigt” at branden var ved middagstid, og derfor holdt der ikke helt så mange biler parkerede.

Parkering er tilladt

At de større motorkøretøjer holder på den nævnte måde kan skyldes, at der på de afmærkede P-pladser i Høje Gladsaxe er indført vægtgrænser for parkerede køretøjer, men derfor skal nævnes, at der faktisk på Høje Gladsaxe Centrets Østside er tilladt parkering for større køretøjer m.v., men det er nok ikke tilfredsstillende for ejerne eller brugerne af de store køretøjer, for det betyder at de ikke kan parkere lige neden for lejligheden hvor de bor, og derfor bliver nødt til at bevæge sig nogle hundrede meter til fods.

-Vi ved selvfølgelig, at alt er et spørgsmål om prioritering og mandskabsmangel, men hvorfor er skiltningen blevet lavet, hvis den ikke skal overholdes, spørger Bjarne Wermuth

Det må være muligt både for politi og kommunens P-vagt at komme til stede og uddele bøder/afgifter bare lejlighedsvis, det kunne formentlig give mere ordnede og lovlige forhold, som oven i købet, i tilfælde af brand, kunne være med til at forhindre tab af menneskeliv.



Udviklingen i bilparken har været voldsom siden 1962 – og det bare fortsætter og fortsætter. Og så opstår problemet med parkeringspladser.

