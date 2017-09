Bøder virker ikke

Da den kommunale parkeringsvagt og en politibetjent forrige mandag gik i gang med at dele parkeringsbøder ud i Høje Gladsaxe til de bilister, der blæser på reglerne, blev det til 17 bøder a 510 kr.

Det kunne formentlig være blevet til langt flere, hvis kontrollen var foretaget et par timer senere.

-Det er ærgerligt, at vi skal skrive bøderne. Så kan nogen nærmest få det indtryk, at vi fungerer som en slags pengemaskine. Det bedste ville jo være, hvis vi ikke skulle i aktion. Så kan bilisterne også spare pengene, siger Erik Andersen, der repræsentererede politiet ved den lejlighed.

Det er især varevogne, der parkeres ulovligt. Og i første omgang har det ikke gjort det store indtryk på chaufførerne, at de kan risikere at skulle til lommerne.

En enkelt morgen kunne man konstatere, at der holdt 34 biler ulovligt på den såkaldte stamvej ud for højhusene.

En del af dem holder direkte ud for indkørslerne ind til bebyggelsen, så store biler med ærinde derind, ikke kan komme til.

Og det kan i værste fald komme til at dreje sig om brandbiler, der kan få svært ved at nå frem.