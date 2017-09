Børnelærdom, kupforsøg og grumme gys

Norske Margreth Olin viser i sin nyeste film, ”Dox-Bio: Barndom”, hvordan det ser ud, når børn får lov at gøre det, de er bedst til: at lege

Her tages ikke hensyn til læreplaner eller målsætninger.

Olins poetiske film lægger op til debat om det stadig stærkere fokus på akademiske kundskaber, og det er værd at huske instruktørens centrale mantra: ”Det tager tid at vokse op. Legen er barnets arbejde”.

”Dox-Bio: Barndom” vises kun onsdag 6. september.

Den amerikanske mesterinstruktør Steven Soderbergh har efterhånden utallige gange varslet, at han vil gå på pension.

Det er vi virkelig glade for, at han aldrig får gjort alvor af, for nu kommer den hysterisk morsomme ”Logan Lucky” nemlig i Bibliografen.

Channing Tatum spiller Logan, der planlægger at røve den lokale racerbane. Men hans plan er simpelthen så tumpet, at den umuligt kan lykkes. Eller kan den? Overfor Tatum finder vi Adam Driver som Logans lige så tungnemme bror. De to får strålende selskab af blandt andre Daniel Craig og Hilary Swank.

Stephen Kings ”It”, en af 1980ernes store gyserikoner, er nu blevet genindspillet og rammer Bibliografens uhyggelige mørke.

Pennywise… ja bare navnet får det til at løbe koldt ned ad ryggen. I Derry kidnappes byens børn i et alarmerende tempo. Da Bills lillebror,

Georgie, også forsvinder, sætter Bill sig for at stoppe ondskaben, der terroriserer den lille by. ”It” spiller mesterligt på alle gysergenrens strenge. Krybende uhygge, skræmmende underlægningsmusik og forfærdelige chok. ”It” har det hele og mere til. Man skal være mere end almindelig hårdfør, hvis man forbliver helt upåvirket af filmens grufulde rædsler.

”Logan Lucky” og ”It” har premiere i Bibliografen torsdag 7. september.