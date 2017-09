Busdrift i Mørkhøj

Hvor er det dejligt, at vi i Mørkhøj har fået endnu en buslinje, nemlig 5C.

Bare rigtig ærgerligt, at den mange gange dagligt drøner via både Novembervej og Mørkhøjvej – passagerløs !! og ikke betjener stoppestederne til glæde og gavn for Mørkhøjs hårdt prøvede buspassagerer.

Det er tidligere her i avisen beskrevet, hvorledes Tårnby og Herlev Kommuner har afvist at lede 5C’s ruteføring gennem Mørkhøj til Herlev Hospital via Gladsaxe Trafikplads. Det vides ikke med sikkerhed hvorvidt 5C benytter garageanlægget på Columbusvej ved Gladsaxe Trafikplads ? Men noget kunne jo tyde på det, siden den dagligt benytter vores lokale vejnet ? Har Gladsaxe Kommune sovet i timen ? Jeg vil absolut opfordre til, at Gladsaxe Kommune på ny trækker Tårnby og Herlev Kommunes borgmestre til forhandlingsbordet, med henblik på at lande en aftale om en 5C ruteføring via Mørkhøj. Såfremt vore nabokommuner vil gøre brug af garageanlægget beliggende i vores Kommune eller benytte vores vejnet, så må der også være grobund for forhandling !

Jytte Holst

2860 Søborg