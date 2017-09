Busdriften i Gladsaxe øges væsentligt

I forrige uge skrev jeg et læserbrev om busdrift i bl.a. Mørkhøj. Jeg nævnte, at linje 250S vil få en ny linjeføring, når Metrocityringen åbner. Metrocityringen vil betyde en samlet styrkelse af den kollektive trafik, men vil også påvirke den kollektive trafik i både København og omegnskommuner.

Der er derfor i forbindelse med Movias Trafikplan 2016 taget beslutning om, hvordan de største buslinjer skal køre fra 2019. Målet har været at give en hurtig, direkte forbindelse til de nye metrostationer ved Skjolds Plads og Nørrebro Station. Linje 6A vil køre fra Buddinge Station til Nørreport Station som i dag, men der kommer mulighed for skift til metro på Tagensvej ved Skjolds Plads.

Linje 250S vil få en ny linjeføring fra Bagsværd Station over Gladsaxe Trafikplads og ad Hillerødmotorvejen og Frederikssundsvej til Nørrebro Station. Det giver et behov for en ny linje på Gladsaxevej til at betjene Høje Gladsaxe.

Her vil den ny linje 8A køre fra Buddinge Station ad Gladsaxevej og Frederiksborgvej til Nørrebro Station. Skiftet til A-bus giver mulighed for at få en højere frekvens, end 250S har i dag, og natbetjening. Linje 200S, 300S og 400S fortsætter uændret. Samlet set betyder det, at vi udvider antallet af bustimer i Gladsaxe Kommune væsentligt, og at der opnås en hurtig og direkte forbindelse til Metrocityringen.

I mit læserbrev fik jeg skrevet, at det var Movia, der besluttede at afkorte linje 200S til Buddinge Station, det er forkert – det var Region Hovedstadens beslutning.

Ole Skrald Rasmussen(A)

Formand for

Trafik- og Teknikudvalget