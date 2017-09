Chokeret skoleleder

Københavns Vestegns Politi oplyser over for Gladsaxe Bladet, at deres vedvarende indsats for at bringe hastigheden ned på Triumfvej, hvor bl.a. Stengård Skole ligger, skyldes:

1) Målingerne på stedet skyldes vores skolevejsindsats, som vi har overalt i vestegnen.

2) Overskridelsesprocenten er forholdsvis høj.

3) Hastighedsgrænsen er forholdsvis lav (30 km/t) på grund af skolens beliggenhed med meget unge trafikanter.

4) Der er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Triumfvej.

5) Triumfvej er en lokalvej. Trafikanterne er typisk lokale og kender derfor forholdene på stedet.

Appel

Politiets indtrængende appel til områdets bilister lyder således:

Forældre og øvrige bilister opfordres til at vise hensyn til – især – de bløde trafikanter. Og skolebørn har rigtig godt af ikke at blive kørt/afleveret helt inde i klasselokalet. Så slip ungerne og lad være med at køre børnene i skole. Hvis man alligevel kører bil omkring skolens ring ind- og udtider, så vis hensyn!

Appel til bilister

Skoleleder Claus Møller fra Stengård Skole er overrasket over, at så mange stadig overtræder hastighedsgrænsen. Politiets aktive tilstedeværelse glæder ham derfor: – Vi er glade for politiets hjælp, fordi bilisterne tilsyneladende fortsætter med at køre stærkt.

Skolen har været dialog med forældrene om at vise hensyn, men ikke specifikt om fartbegrænsningen:

– Vi har bedt forældrene om at hjælpe børnene i trafikken og vise hensyn.

-Indimellem bliver jeg dog chokeret over, hvad skolepatruljen bliver udsat for af voksne. Skolebestyrelsen er meget opmærksom på trafiksikkerhed, og det gælder hele tiden om at finde den rette balance, siger skolelederen, der håber at politiets indsats snart bringer farten ned, hvor den hører hjemme.