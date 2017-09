Dansk Folkeparti er ude af budgetforhandlingerne

-Borgmesteren ville ikke imødekomme Dansk Folkeparti, på et eneste af de punkter og ønsker, som Dansk Folkeparti enten ville have ændret, eller ønskede sig, til gavn for Gladsaxes borgere, siger gruppeformand Kristian Niebuhr.

-Borgmesterens budgetforslag indeholder bl.a. besparelser på ældreområdet, takststigninger på daginstitutioner, pensionistsvømning- og gymnastik, adgang til svømme- og skøjtehal samt tøjvask for pensionister mm.

Det kan og vil Dansk Folkeparti ikke være med til.

Dansk Folkeparti føler rent faktisk, at det var en ren skinmanøvre fra borgmesterens side, at invitere Dansk Folkeparti med til forhandlingerne.

Det var spild af vores tid, når borgmesteren på forhånd havde besluttet, ikke at imødekomme Dansk Folkeparti på nogle punkter og ønsker.

-Dansk Folkeparti vil nu udarbejde vores eget budgetforslag., siger Kristian Niebuhr