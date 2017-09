Deprimerende budget

Efter et budgetår hvor Gladsaxe har skruet voldsomt op for forbruget, skulle man tro, at man ville koncentrere sig om at bruge pengene lidt mere fornuftigt, i året der kommer. Men nej.

Forbrugsfesten i Gladsaxe fortsætter nemlig, hvis budgetforslaget ellers kunne vedtages. Heldigvis har Staten lagt låg over hvor meget kommunerne kan fråse. Derfor skal Gladsaxe nu i gang med at skære – simpelthen fordi man har brugt løs forud for kommunalvalget.

Administrationen er stadig tung. I stedet for at lave en gennemgribende vurdering af behovene, så fortsætter budgettet bare der, hvor man slap sidste år. Der er sådan lidt små-besparelser hist og pist. Sådan lidt rengøring og den slags. Men ikke noget der batter. Man fortsætter kort og godt med at holde en fest for borgernes penge.

Det hele bliver som vi ”plejer” at gøre. På seniorområdet vil man bruge 8,4 millioner kroner af på en ”Vejlederordning for sosu-assistenterne”. Eller på almindeligt dansk: Mere administration i stedet for personale til at tage sig af de ældre. Man kunne ellers med fordel bruge ressourcerne på ældre, sundhed og de handicappede.

Gladsaxe har brug for nye koste på rådhuset. Slut med pjækkeri fra møder, som man modtager honorar for. Stop for tåbelige ideer om at bygge i flere etager i villakvartererne. Stop for øget forbrug og ja til slankning af administration. Mere fokus på hvad kommunens borgere har brug for.

Martin Skou Heidemann

Kandidat nr 4 for Venstre