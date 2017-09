Der er masser at forhandle om

Onsdag aften var der førstebehandling af budgettet for 2018, og det var som ventet småt med overraskelserne.

Borgmester Trines Græses (A) oplæg taler om en skattenedsættelse på 0,1 procent for at forebygge de opkrævninger der kommer i forbindelse med de udgifter der følger med mere renovation.

Men står det til andre partier, skal der helt andre tal på bordet. Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti foreslog igen i år, at skatten sættes ned med 0,5 procent.

Generelt fandt Kristian Niebuhr, at der mange steder nærmest var tale om sort tale i Trine Græses oplæg, så han glædede sig til at komme i forhandling, så han kunne få at vide, hvad det hele egentlig går ud på.

Trine Henriksen fra Enhedslisten var ovre i den anden grøft angående skattenedsættelsen: – Adskillige meningsmålinger viser, at folk ikke ønsker skattelettelser, men ønsker flere penge til folkeskolen, til hospitalerne, til ældreplejen og til daginstitutionerne, sagde hun.

Ebbe Skovsgaard fra Venstre vil også have større skattelettelser.

-Skattekronerne skal tilbage til borgerne. Kommunekassen bugner, og borgerne afleverer mere end kommunen har brug for, sagde Ebbe Skovsgaard, der for sidste gang repræsenterede Venstre i den sammenhæng, mens partiets borgmesterkandidat Pia Skou lyttede.

Forslaget om skattelettelser matcher ikke helt med det læserbrev som Martin Skou Heidemann (nr. 4 på Venstres liste ved kommunalvalget) for nylig havde i Gladsaxe Bladet, hvor han mente, at Gladsaxe var på vej mod Luksusfælden og kunne regne med at skatten skal sættes op.

Serdal Benli fra SF kunne heller ikke bakke op om skattenedsættelsen.

-Vi er i forvejen en af de billigste kommuner, og der er mange opgaver, der skal løses.

– Borgmesteren foreslår en rammebesparelse på skoleområdet på 6 mio. kr., som vi heller ikke kan være med til. Det er alt for store besparelser og det er til trods for at flere skoler har et meget skrabet budget og har måttet skære på inklusion, lejrskoler og en række andre ting, sagde Serdal Benli.

-Mit oplæg til budgettet indeholder forslag til budgetreduktioner på nogle områder. Det frigiver midler til at finansiere nødvendige indsatser på andre områder. Det er blandt også derfor, at jeg forslår, at der omprioriteres midler fra normal skoleområdet til de støttekrævende børn og unge, sagde Trine Græse, da hun gennemgik sit oplæg.

Den konservative Lars Abel talte for, at man måske skal skrue lidt på investeringer, så foden lettes lidt fra speederen, så det ikke går så hurtigt, og han var glad for at der var sat fokus på børn og familien.

Lars Abel mente, at skattenedsættelsen kan blive højere end 0,1 procent som borgmesteren har foreslået.

Claus Wachmann fra De Radikale talte varmt om miljøet, legepladser, kultur og fritid.

Michelle Fejø fra Liberal Alliance glædede sig over udsigten til en skattenedsættelse, og så gik hun ind for at kommunen får en veteranpolitik.

Fakta

Datoerne 6., 13., og 20. september er afsat til forhandlinger.

Der er 2. behandling af budgettet 11. oktober i byrådssalen.