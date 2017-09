Der røg kortet

Masser af børn på cykel og skolepatruljer ved fodgængerovergange kan have en dæmpende virkning på folks indre fartdjævel, mens folk synes knap så agtpågivende, når der kun er skilt med påskriften ”30”.

I hvert fald blev forbløffende mange bilister noteret torsdag morgen, da Københavns Vestegns Politi for femte gang på tre og en halv uge foretog målinger ved Stengård Skole. Politiet havde allerede i forrige uge varslet, at man ville kigge forbi skolen på Triumfvej, fordi der generelt bliver kørt alt for stærkt. Politiet havde utvetydigt givet udtryk for, at man vil have farten ned.

Efter målingen kunne politiet torsdag middag afsløre følgende ubehagelige kendsgerninger på twitter: – Fotovogn ved Stengård Skole på Triumfvej i Gladsaxe i dag. 90% kørte pænt men 18 får bøde 6 får også klip og 2 skal til kørelærer.

Den forholdsvis høje overskridelsesprocent undrer og skuffer politiet: Torsdagens resultat skal endda ses på baggrund af, at bilen holder synligt og har målt på stedet flere gange siden skolestart.

Hvis ikke hastigheden kommer ned på Triumfvej, så må de fartgladeste bilister se frem til, at de mister kørekortet i nær fremtid. For politiet kommer tilbage