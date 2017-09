Det er en kæmpe udfordring

Selvom han vidste, at han ville blive prøvet blev ud over det sædvanlige, var han ikke i tvivl, da han blev spurgt.

-Jeg sagde ja, med det samme. Det er da en udfordring men også en kæmpe oplevelse. Da jeg boede hjemme hos mine forældre, så så jeg Vild med dans på TV2. Mor har altid gerne ville have at jeg skulle gå til dans, men det var ikke lige noget for mig. Det er da heller ikke en sport jeg ville starte på, hvis jeg stoppede med at ro, forsikrer Rene og tilføjer at det ikke er for sjovt, at man kalder deltagerne ”Danmarks modigste dansere”.

-Det er vildt grænseoverskridende ikke mindst det, at hele Danmarks befolkning kan sidde og følge med, siger Rene, der selvfølgelig er ærgerlig over, at dommerne ikke giver ham de bedste karakterer.

Men konkurrencegenet ligger helt klart i den 28-årige roers dna.

-Det er dog lidt anderledes at konkurrere på denne måde. Der er jo folk inde og vurdere din præstation, sådan er det jo ikke med roning. Enten vinder man eller så gør man ikke. Her er det et spørgsmål om dommerne kan lide din præstation. Jeg har fået hug med hensyn til mine ben. Jeg tror, Britt Bendixen mener, at jeg burde være stærkere i benene. Men jeg er ikke så stærk i benene som i overkroppen. Jeg roer fremad i kajak, hvor man bruger benene langt mere, når man ror i baglæns. I sidste ende handler det om, at få folk til at kunne lide Jenna (red: dansepartner Jenna Bagge) og mig, fortæller Rene Holten Poulsen, der tilføjer at han klart ser Sofie Lassen Kahlke og Iben Hjejle som de største konkurrenter.

I fredags skulle han danse quickstep en dans han selv synes, han havde mange problemer med.

-De latinamerikanske danse er meget mere mig. Salsaen var sjov. Der er så mange regler med de andre danse. Strakt ben, ret ryg og hoved. Salsaen er langt mere fri og mere mig, indrømmer Rene Holten Poulsen, der ikke føler det er noget problem at danse tæt med en person, han nærmest lige har mødt.

-Det er ikke så grænseoverskridende at danse tæt. Jeg tror også de professionelle dansere er gode til at få det til at se ud som om, man er forelsket i sin partner, selvom man i virkeligheden hader hinanden. De har jo lært, at det er sådan man gør. Det sværeste er egentligt at åbne op. Normalt når jeg bliver nervøs før et stævne, går jeg ind i mig selv. Det kan man ikke i dans. Det er nok i virkeligheden den største udfordring, fortæller Rene Holten Poulsen, der er så heldig, at han igen får lov til at danse med dejlige Jenna Bagge på fredag i en jive.