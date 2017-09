Det starter med nummer syv

Det er fredag. Klokken er præcis 12.15. Stedet er Pensionistcentret, Til Jernbanen 20 i Bagsværd. Opråber Merethe Christensen byder velkommen. Bankospillet går i gang. Den småpludren, der har været op til, at Merethe tog ordet er udskiftet med fuldkommen ro. Koncentrationen sænker sig, blikkene rettes ned mod pladerne:

– Kurt har fødselsdag i dag, han bliver 80. Så han vil gerne give en lille én i pausen… Så er vi ved at være klar. Nummer syv, er det første tal Merethe råber højt. De fleste af de 50 fremmødte lægger en lille plastikknap på syv-tallet. Det er nemlig så smart, at hvis man køber seks bankoplader, så får man alle numre fra nummer til 90.

– En plade koster ti kroner. Vi spiller ikke om halve grise eller noget i den stil. Det er meget nemmere med lidt håndøre. Har man én række, får man 30 kroner, to rækker giver en halvtredser og hele pladen udløser en gevinst på 80 kroner, fortæller Randi Holmqvist, sekretær i Gladsaxe Pensionistforening.

Der spilles 12 spil hver fredag; seks spil før og seks spil efter pausen. Bankospillet slutter kl. 14.30.

Gladsaxe Pensionistforening har 115 medlemmer. Medlemskabet koster 150 kroner for et år: – Og det tjener sig mangefold hjem. Særligt hvis man melder sig til vores udflugtsture. Her sørger vi for bustransport og gode priser på de spisesteder, som vi besøger. Vi har det hyggeligt til alle vore aktiviteter, og vi har et godt fællesskab, siger Randi Holmqvist.

For nylig var ikke færre end 74 af foreningens medlemmer på efterårstur til Hundested.

Foreningen har også to årlige bowlingture. Hver mandag og onsdag spilles whist, og hver tirsdag kl. 13 er der fra i år kommet et nyt tiltag, nemlig EDB.

Hvis du vil vide mere om Gladsaxe pensionistforening, kan du sende en mail til gpf1939@gmail.com.