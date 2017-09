EM-medaljer til Bagsværdroere

U23 europamesterskab

Bagsværdroerne Marie Louise Petersen, Ida Langkjær og Marie Mørch med Nanna Bo Christensen fra Holstebro Roklub vandt guld i letvægtsdobbeltfirer ved U23 europamesterskaberne i roning i polske Kruszwica.

I en tæt finale, hvor Tyskland førte i starten vandt danskerne med en margin på blot 1,53 sekunder. Ydermere vandt Frida Sanggaard og Emma Hammer i den tunge damefirer en bronzemedalje sammen med Trine Dahl Pedersen fra Holstebro Roklub og Marta Kempf fra Odense, da de fire overspurtede Hviderusland i løbet sidste fjerdedel.

På damesiden var Bagsværd også repræsenteret af Emilie Jersild, der sammen med Louise Lund fra Odense opnåede en syvendeplads i tung dobbeltsculler. Desuden stillede de nykårede U23 europamestre i damernes letvægtsdobbeltfirer også op i den tunge klasse. Her blev det i kampen mod de fysisk stærkere roere til en fornem fjerdeplads. På herresiden opnåede Mads Petersen en flot 10. plads i letvægtssinglesculler, mens Niels Frederiksen og Marcus Johansen var del af den herreotter, som var sendt af sted for at få noget erfaring. I et hårdt felt måtte de tage til takke med en femteplads.

-Det er svært at komme i tanke om nogen, man under det mere. De her piger har arbejdet stenhårdt imod hårde odds for at nå hertil, siger Mia Espersen, kaproningschef i Bagsværd Roklub.

Ekstatiske

-Selvom vi har vundet utallige internationale mesterskaber på herresiden igennem årene, er det første gang det lykkes at få en kvindebåd øverst på podiet. Vi har taget tilløb til det i mange år med blandt andet en sølvmedalje ved sidste år junior-VM og en bronzemedalje nogle år før det. Til U23 VM i år var det kun en materialeskade, der forhindrede et stort, stort resultat. Nu lykkedes det endelig, så vi er nærmest ekstatiske. Det gør bestemt heller ikke noget, at vi lige får en bronzemedalje oveni hatten. Godt nok er det ’kun’ et U23 EM og målt på konkurrencen er der et stykke til et U23 VM, men jeg er sikker på, at vi kan vente os meget af vores tunge og lette damer i årene der kommer. Samtidig synes vi, at strategien med at sende mange roere af sted i holdbåde på både herre- og damesiden er et kærkomment initiativ, der forhåbentlig vil bidrage til at udvikle talentmassen i dansk roning.” siger Mia Espersen.