En almen fest

Når man bor i alment boligbyggeri, er der mange ting man slipper for i forhold til boligejere. Den tid kan bruges på så meget andet. Man kan f.eks. holde sommerfestival.

Det gjorde Arbejdernes Boligselskab i Vadbro i lørdags, og der var en flot opbakning fra beboerne.

Der var loppemarked, underholdning for både børn og voksne og masser af muligheder for at snakke med hinanden, når man bænkede sig.

Borgmester Trine Græse holdt tale og fortalte bl.a. at hun faktisk er født i Vadbro nr. 16, hvor hun boede i to år.

– Efter nogle år flyttede min familie fra Vadbro til Kongshvileparken, hvor min far stadig bor. Det var også et fantastisk sted at vokse op. Der var masser af børn, og et dejligt fællesskab.

Det er en af de ting, der er godt ved at bo i almene boliger. Mange legekammerater, gode, store friarealer, og frihed fra boligejerens pligter, sagde Trine Græse, der kunne fortælle, at der er 11.500 almene boliger i Gladsaxe.

Over en tredjedel af alle boligerne i Gladsaxe er almennyttige.

