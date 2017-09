En smag af det skotske højland

Hvis du vil have en skotte og en irer til at blive uvenner, skal du bare spørge dem, hvem der opfandt gudedrikken, der på skotsk staves whisky og whiskey på irsk. Hvis du vil have dem til at blive venner igen, skal du spørge dem om, hvem de ikke kan fordrage: englænderne.

Bagsværd Vinhandel vil den 20. september vælge side, når man afholder årets store whisky-smagning i Postsalen på Søborg Hovedgade 79 hos Gladsaxe Håndværkerforening i det tidligere Borgernes Hus.

– Håndværkerforeningens lokaler er særdeles velegnede til en smagning. Og så vil jeg da også gerne vise Søborg-borgerne, hvad vi står for, siger vinhandler Steve Stusgaard.

Smagningen starter kl. 19, og da der er tale om det bedste af det bedste, nemlig otte single malts, hvoraf der vil være enkeltfadsaftapninger, som kun frigives i Danmark. Prisen for arrangementet er 350 kroner. Der vil i pausen blive budt på sandwich og en øl. Forfatteren Lars Gregersen, der har udgivet bogen ”Skotsk whisky – uden farve, uden filter” vil fortælle om den skotske nationaldrik, ligesom den danske importør af GlenDronach og Arran vil give et indblik i whiskyens komplekse verden. Der er kun et begrænset antal pladser. Du kan bestille billetter til smagningen hos Bagsværd Vinhandel, Bagsværd Hovedgade 125.