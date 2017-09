Et kommunalt budget uden ambitioner for folkeskolen

Så kom borgmester Trine Græses første budget til 1. behandling. Som tilhører til fremlæggelsen stod det helt klart, at det budget, der er fremlagt, er uden ambitioner for folkeskolen. Budgetudspillet lægger op til en rammebesparelse på 6 millioner på skoleområdet. Men at presse en i forvejen trængt skole virker i bedste fald uovervejet. I budgettet er ideen, at den almindelige folkeskole skal finansiere indsatsen for sårbare børn og unge.

Jeg stiller ikke spørgsmål ved, om indsatsen for sårbare børn og unge er vigtig – for det mener jeg bestemt den er, men at pengene skal tages fra den almindelige skoledrift, er helt skæv.

Der er meget stor risiko for, at kommunen med besparelserne vil presse skolens muligheder for at levere kvalitet i undervisningen, hvilket vil forringe alle børn og unges skolehverdag.

Der er for mig ingen tvivl om, at der er en stor sammenhæng, mellem hvordan vi klarer os i voksenalderen og de tidlige indsatser i barndommen, så at tage pengene fra folkeskolen er i min optik som at rette hårtørreren mod det korthus, der netop er bygget op. Det er dybt betænkeligt, at det fremlagte budget ikke tager højde for en faglig ambitiøs folkeskole for alle de børn der er i den.

Jeppe Dehli

Lærer og far til fire børn

i folkeskolen.