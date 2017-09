Fartsyndere drøner forbi skole

Vi kommer igen i næste uge. Det lovede Københavns Vestegns Politi i torsdags, da de efter at have foretaget fartmålinger på Triumfvej ved Stengård Skole noterede, at ikke færre end 25 bilister ud af 185 målte kørte for stærkt.

– Syv får et hak i kørekortet, og én skal ringe til en kørelærer, skrev politiet på twitter.

Målinger blev foretaget mellem klokken 7 og 12, hvor der netop er mange børn på vejen. Alligevel ser det ud til, at bilisterne har meget travlt og drøner forbi både gående og cyklende børn og unge.

Det er simpelt hen alt for farligt: – Så derfor kommer vi igen i næste uge. Vi SKAL have bragt det store antal overtrædelser ned NU, pointerer politiet.