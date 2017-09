Fem sygedage på 50 år

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag morgen sætter 74-årige Jørn Sten Hansen sig op på stålhesten inde på Østerbro. Så går cykelturen til frisørsalonen i Værebrocentret.

På lørdag markerer han med en reception, at han har haft salonen i 50 år. Han sikrede sig faktisk lokalerne, før byggeriet overhovedet var færdigt. For han ville gerne være sikker på, at han snart kunne sætte foden under eget bord.

-De tre stole derovre til kunderne er nye. Ellers ser her næsten ud som den dag jeg overtog lokalet, fortæller Jørn Sten Hansen, der synes at være vaccineret med godt humør.

-Da jeg åbnede forretningen, kom der en damefrisør inde ved siden af. For vi havde hvert vort speciale og tog ikke noget fra hinanden.

Jørn Sten Hansen havde gang i forretningen fra første færd. Der blev ansat to svende, og så var der fuld fart på sakse og kamme.

-Brugsen lå jo lige ovre på den anden side af gangen, hvor biblioteket nu holder til, og der var masser af butikker og kunder her inde i centret, siger Jørn Sten Hansen.

-Når folk skulle giftes, så kom gommen ofte et par timer før, han skulle kirke. Håret skulle sidde nærmest mere end perfekt, og mange blev klippet mindst en gang om måneden.

Langhårsmoden

Men så kom langhårsmoden, og det gav et voldsomt fald i omsætningen. Nu skulle folk kun klippes tre-fire gange om året.

Når man få sin egen forretning påvirker det ofte antallet af ens sygedage. Det koster, hvis man må under dynen.

-Jeg har været væk fra forretningen i fem dage, fordi jeg to gange er kommet til skade med ridser på hornhinden, og jeg skulle hilse og sige, at det gør ondt, siger Jørn Sten Hansen. Nogle kunder kom første gang i forretningen som børn. De er fortsat og har taget børn og børnebørn med.

-Mange kommer langvejs fra, fordi de holder fast i at komme hos mig, selv om de måske er flyttet til Birkerød eller Ishøj.

Selv om Jørn Sten Hansen altså er blevet 74 år, går han ikke lige med planer om at dreje nøglen om.

-Lad os nu se, siger han.

-Jeg kan jo stoppe, når jeg vil, siger den sprælske frisør, der tog 8 kroner for en klipning, da han åbnede i 1967.