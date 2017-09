Flextur til Telefonfabrikken

Endelig sker der noget. I årevis har borgere efterlyst transportmuligheder til og fra kulturhuset Telefonfabrikken. Behovet blev forstærket, da Byrådet for et par år siden lukkede Borgernes Hus med de gode busforbindelser, der var på Søborg Hovedgade.

Nu har trafik- og teknikudvalget besluttet at bevilge 400.000 kr. som en forsøgsordning til de ældre medborgere med gratis Flextur transport mellem bopæl og Telefonfabrikken. Denne meget pludselige rundhåndethed kunne måske skyldes, at der snart er valg til Byrådet?

Når rammen på 400.000 kr. i 2018 er opbrugt, vil ordningen uden varsel stoppe. Ved udgangen af året vil der blive foretaget en evaluering. Der er således ingen garanti for at den fortsætter. Ordningen vil blive finansieret indenfor rammen af kollektiv trafik i kommunen, hvilket logisk må have den konsekvens, at der skal nedskæres på den øvrige kollektive trafik.

Det her er sandelig ikke godt nok. Det er bare for sølle. Lad os få den faste og stabile busforbindelse til Telefonfabrikken, som vil kunne bruges af alle aldre – iøvrigt også af de unge, der går på Musik- og Billedskolen i Telefonfabrikken eller skal til Spillestedet, når det forhåbentlig snart starter.

Der har i årevis manglet imødekommenhed fra Byrådets og Movias side for at servicere borgerne ordentligt omkring busdrift ved Telefonfabrikken.

Otto Jarl

Kandidat til Seniorrådet