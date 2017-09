Medaljeskabet fyldes op

17-årige Mia Helene Mørck fra Bagsværd Atletik Club har haft nogle meget travle ni dage og helt eminente flotte resultater.

I den netop overståede weekend holdt Aalborg A&M de danske seniormesterskaber i atletik på bane. Mia Helene Mørck stillede til start på både 400m samt hendes favoritdistance 800m.

Om lørdagen kort efter stævneåbning skulle Mia løbe finale på 400m mod en hel flok 400m-specialister. De andre åbnede rigtigt stærkt, men Mia hang godt på og med hendes rigtig gode finish kunne hun først indhente de andre og herefter gå forbi og dermed vinde klart i tiden 56,54. Dette er Mias første Senior Danmarksmesterskab på 400m.

Tre timer senere skulle Mia løbe indledende heat på 800m, hvilket hun gjorde flot og kontrolleret, da hun vandt sit heat, så hun var i finalen.

Om søndagen skulle Mia løbe finale på 800m og her stod der flere andre skrappe konkurrenter klar på startstregen. Efter starten og det første sving, hvor løberne kommer ind på fælles bane, endte det med, at Mia kom til at ligge i spidsen, da ingen andre ønskede at sætte et højt tempo. Mia kunne dermed sætte et passende tempo for hende og de første 400m gik på moderate 67,2 sekunder.

Undgik angreb

Mia var klar over, at de andre ville prøve at rykke på et tidspunkt, så derfor skruede Mia tempoet lidt i vejret for hver af de efterfølgende 100 meter, simpelthen for at komme konkurrenterne i forkøbet. Det betød, at der aldrig rigtigt kom et angreb fra nogen af de andre og Mia kunne endegyldigt rykke fra ned ad opløbsstrækningen og vinde Danmarksmesterskab nr. 2 i denne weekend meget suverænt. Vindertiden blev 2.10,81. Hermed tilbageerobrede Mia mesterskabet, som hun vandt første gang i 2015.

I sidste weekend afholdt Hvidovre A&M de danske ungdomsmesterskaber på bane og i løbet af denne weekend vandt Mia 3 Junior Danmarksmesterskaber. Det var på både 400m, 800m og 1500m.

Om tirsdagen mellem de to weekender blev der afholdt Baneturnering i Holbæk, og her stod Mia også klar på startstregen på den lidt sjældne 1000m.

Mia fik hjælp af sin klubkammerat Cecilie Møller-Jensen, der trak de første 400m. En konkurrent fra Aalborg gik frem og hjalp faktisk Mia fra 400m-600m, hvorefter at Mia selv tog sagen i egen hånd og satte hårdt tempo på hele sidste omgang og kunne så krydse målstregen i den helt fantastiske tid 2.45,09.