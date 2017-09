Formanden for GIF-Gymnastik, Frank Bøgelund Jensen, spørger i sidste uges avis ind til, hvorfor idræt slet ikke er nævnt i Borgmesterens annonce med prioriteringer. Venstre er helt klar i spyttet på dette område; der skal være fokus på idrætten og vi har visioner for idrætslivet. Mange af Gladsaxes sportsanlæg er nedslidte og ikke vedligeholdt i tide.

Tag f.eks. skøjtehallen, der er slidt ned til sokkeholderne. Den bør rives ned og en ny skøjtehal opføres. Befolkningstallet stiger i Gladsaxe hvilket medfører nye borgere, som også skal have mulighed for at bevæge sig.

Derfor skal der bygges nye tidssvarende sportsfaciliteter. Der skal være plads til både bredde idræt og elite idræt. Fremragende sportsfolk som Pernille Blume, Andreas Bube og de mange dygtige roere er med til at sætte Gladsaxes navn på verdenskortet.

Nye idrætsfaciliteter kan f.eks. finansieres med OPP projekter, som er partnerskaber mellem det offentlige og private. Det vil også nedbringe de mange ventelister der er for at komme til at motionere. Fra idrætsforeningerne er der nok af ønsker, såsom indendørs tennishal, kunstgræsbaner, springhal, slagcenter til cricket, hal til indendørs atletik, mm.

Alle ved at idræt er vigtigt for sundheden og det er et socialt samlingspunkt. Borgere i alle aldre motionerer, så lad os smøge ærmerne op og få lavet en langsigtet visions- og strategiplan, som giver fokus på idrætsområdet.

Pia Skou

Medlem af Kultur- fritids- og idrætsudvalget

Borgmesterkandidat for Venstre