fra en 69-årig mand, som havde været forsøgt udsat for tricktyveri på Klintemarken i Søborg.

Manden var ude at gå med sin hund, da en mørkeblå bil holdt ind til siden, hvorfra to kvinder steg ud. De to kvinder forsøgte at forære manden flere guldhalskæder og guldringe, men manden nægtede at tage imod dem, hvorfor de to kvinder satte sig tilbage i bilen som kørte væk.