Frænde er frænde værst

Da Simon Bræmer stoppede i AB Gladsaxe gik turen til Skovshoved, der så rykkede op i 2. division efter 18 års fravær.

I lørdags stod han i drivende regn over for sine gamle klubkammerater, og det blev et trist gensyn for AB Gladsaxe.

Simon Bræmer scorede to gange, efter at Martin Nielsen havde bragt AB Gladsaxe i front. Så førte Skovshoved 2-1.

Simon Bræmer blev nedlagt af Rasmus Nielsen i straffesparksfeltet, og Skovshoved scorede fra 11 meter til 3-1.

Armend Aslani kom på banen og det tog ikke lang tid for ham at reducere til 2-3. Efter et par snævre træk ind i banen, sparkede Aslani flot bolden i mål. Det gav håb hos de mange AB-fans som havde trosset den massive regn.

Der var muligheder i begge ender, men 4-2 målet afgjorde definitivt kampen til hjemmeholdets fordel.

Presset mod skovsernes mål var solidt mod slutningen, hvor Oliver Carrara havde et godt skud ude fra. Dog kom akademikerne aldrig tættere på, og det endte således 4-2.

AB Gladsaxe skal på lørdag spille hjemme mod Næstved, der senest vandt med 5-2 over bundholdet fra Hillerød.

Næstved er inde i en god stime, så AB Gladsaxe får formentlig rigeligt at se til på lørdag.