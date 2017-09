Frit valg – også hos skoletandlægen

I Solrød går alle børnene hos deres mors og fars tandlæge, og ikke hos en kommunal tandlæge som i Gladsaxe. En ordning, som har vist så god, at børnene i Solrød har færrest huller i tænderne i hele Danmark.

De forældre, der i Gladsaxe syntes, at deres egen tandlæge er bedre end den kommunale tandlæge, skal i dag betale alle omkostninger selv uden at få en eneste krone i tilskud. Fra 1. januar bliver det bedre, da forældre der vil kunne få 65% af tandlægeregningen i tilskud, hvis de foretrækker deres egen tandlæge fremfor den kommunale.

Frit valg og konkurrence gør altid tilbuddene bedre. Hvorfor skal det kun være de mest velstående forældre, der har råd til at betale den ekstra tandlægeregning, der skal have valget?

Den kommunale tandpleje har f.eks. lukket 6 uger om sommeren. Så hvis forældre vil vælge en tandlæge, der har åben om sommeren, skal de have mulighed for det.

Alle forældre uanset indkomst bør have et frit valg om at kunne vælge den tandlæge, de mener, er bedst til deres barn.

Gladsaxe Kommune bør derfor øge tilskuddet fra de lovpligtige 65 % til 100 % af

tandlægeregningen for de forældre, der vælger deres egen private tandlæge.

Det kan gøres uden ekstra omkostninger for Gladsaxe, da man vil have en tilsvarende besparelse til den kommunale tandpleje.

Det er vigtigt, at vores børn får et godt tilbud om tandpleje. Og det kan den private tandlæge også tilbyde.

Henrik Sørensen

Byrådskandidat (k)