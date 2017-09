Fuldt hus ved Ø’s miljødag

Alle stole kom i brug ved Enhedslistens miljødag i Rådhuskælderen i lørdags. Det var især partiets folketingsmedlem og miljøeekspert Maria Gjerding, der trak.

Hun opfordrede alle til at være med til at fokusere på god, lokal økologisk mad – enten fra egen have eller blomsterkasse eller fra økologiske landbrug i nærneden. Men også ’boder’ med tips om at undgå madspild, om mere effektiv transport og om genbrug af tøj mødte en pæn interesse.

Ved tøjgenbruget lavede Hanne Zachariasen ”omforandringer” af slips og t-shirt. Og vupti præsenterede hun markedets mest interessante og intelligente kasket. Den økologiske ølsmagning ved Flemming Holst havde et publikum på 30 opmærksomme og skålende gæster.

Se flere fotos på gladsaxebladet.fotokajbonne.dk