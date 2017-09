I det ny budgetforslag er der nyst en skattelettelse ud over borgerne. Det er på 0,1 procent . Det betyder, at pædagogmedhjælperen får råd til en ekstra liter Cultura om måneden. Tjener du mere, får du mere, men stadig er det småpenge.

Det begrundes med at afgifterne stiger.

Men til gengæld skal der spares 6 millioner kr. om året på skoleområdet. Det begrundes med større indsats for de børn, der er særligt sårbare.

Taler man magtens sprog, vil man sige, at der sker en målretning af ressourcerne.

Men man kan også se det på en anden måde.

Jeg selv et barnebarn, der går i skole. Jeg giver gerne afkald på den foreslåede skattelettelse. Samtidig kan jeg med god samvittighed glæde mig over, at der er flere penge til børn, der har brug for det uden at det går ud over almindelige børn.

Gid det må gavne

Peter Lawrence Brooker

