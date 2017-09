Gladsaxe får besøg af Winnie Mandela

Nelson Mandelas ekskone, politiker og tidligere first lady, Winnie Madikizela-Mandela, og viceminister i det Sydafrikanske udenrigsministerium, Nomaindiya Mfekto deler ud af deres erfaringer med kampen for ligestilling, religions- og kulturel frihed.

Fredag 15. september kl. 14-16 vil den Sydafrikanske Ambassade i København og den lokale gruppe, Gladsaxe African Village i fællesskab præsentere et seminar som markerer to Sydafrikanske mærkedage: National Womans Day og South African Heritage Day.

Seminariet omhandler erfaringer og indsatser i kampen for kvinder og børns rettigheder i Sydafrika i årene under anti-apartheit politikeren, O.R. Tambo. Der vil også være fokus på kvindens vigtige rolle i fastholdelsen af og videreførelsen af kulturarv fra generation til generation.

Seminaret giver deltagerne mulighed for at overveje og diskutere historiske ligheder mellem Danmark og Sydafrika, og vil yderligere give de Sydafrikanske gæstetalere mulighed for at dele deres egne erfaringer med at håndtere en vanskelig politisk overgang. De vil ligeledes fremhæve vigtigheden af at sikre, at kvinder er repræsenteret i alle beslutningstagende organer både i den private og den offentlige sektor.

Da der er sendt invitationer ud til afrikanske diplomater i Danmark, forretningskvinder og medlemmer af anti-apartheit-bevægelsen i Danmark, er der kun et begrænset antal pladser til arrangementet.

Er du interesseret, så send en mail til: gladsaxeafricanvillage@gmail.com