Gladsaxe først med veteransamarbejde

I efteråret 2015 indgik Gladsaxe, Herlev og Ballerup kommuner et ambitiøst samarbejde om veteranindsatsen og etablerede sammen Danmarks første tværkommunale veteranråd. Efterfølgende er også Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner kommet med. Formålet med veteranrådet er, at rådgive kommunerne i veteranspørgsmål og sikre, at veteraner og pårørende får den nødvendige hjælp.

I forlængelse af veteranrådets arbejde valgte vi i Gladsaxe i starten af 2017 at gøre det lettere for veteraner og pårørende at finde frem til den rette hjælp og støtte. Det gjorde vi ved at oprette en særlig veteranportal på gladsaxe.dk, hvor vi samlede alle oplysninger, som veteraner har brug for, på ét sted.

Det er samtidig vigtigt at huske på, at kun ca. fem procent af alle veteraner skønnes at have fysiske eller psykiske problemer efter udsendelse, mens 95 procent af de af udsendte vender hjem med styrkede kompetencer til et civilt liv. Gladsaxe Kommune har siden 2016 markeret den årlige flagdag den 5. september med et lokalt arrangement for alle veteraner og deres pårørende for at anerkende deres indsats.

I år inviterer vi alle gladsaxeborgere, der har været udsendt i den danske stats tjeneste til at komme. Så jeg håber, at Jørgen Mathow-Juhl (LA) kommer til Flagdag på Gladsaxe Rådhus tirsdag 5. september kl. 15.30, så vi sammen kan hylde alle vores udsendte for den store indsats, de har ydet for Danmark.



Trine Græse (A)

Borgmester