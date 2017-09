Gladsaxe halter efter Herlev

På flagdagen sagde Borgmesteren, at Gladsaxe Byråd i 2015 etablerede Danmarks første tværkommunale veteranråd i samarbejde med Herlev og Ballerup kommuner. Det var fint, men det har ikke afholdt Herlev fra at ansætte en veterankonsulent, der skal hjælpe veteraner med at finde rundt i de kommunale systemer. Mon ikke at vi også skulle komme lidt videre i Gladsaxe ? Som inspiration kan henvises til Varde Kommunes Veteranpolitik

Morten Berthelsen

byrådskandidat for Venstre

Jørgen Mathow-Juhl

byrådskandidat for

Liberal Alliance