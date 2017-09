Gladsaxe HG med fuldt fokus

I sidste sæson mærkede Gladsaxe HGs håndbolddamer i den grad, hvor svært det er at klare sig, når der næsten ikke er nogle udskiftningsspillere at trække på. Den situation ser ikke ud til at gentage sig i den kommende sæson i 3. division.

– Vi har 12-14 spillere på 1. holdet, fordi vi har valgt at lukke ned for 2. holdet i kvalifikationsrækken, da nogle spillere her faldt fra. Til gengæld har vi fået noget tilgang til 1. holdet og suppleret med de resterende 2. holdsspillere, kan vi nu rette fuldt fokus mod at skabe resultater i 3. division, siger træner Michal Piotrowski.

Fin optakt

Optaktsfasen har ifølge træneren været særdeles opløftende: – Der er virkelig blevet trænet igennem, og vi har spillet en stribe gode træningskampe mod både 2. og 3. divisionshold. Vi har lavet en musketeraftale og givet håndslag på, at vi træner igennem to gange om ugen. Vi har fået talt godt sammen på holdet, og vores sportslige målsætning er sat til top-4-placering, siger Michal Piotrowski.

Gladsaxe HG har haft problemer med at besætte højre back og højre fløj, men heldigvis har den særdeles rutinerede venstrehåndsspiller Pia Thomsen igen meldt sig under fanerne, og det glæder træneren.

Der er også sket meget andet godt på holdet, og der stadig rutinerede kræfter med mange divisionskampe i hænderne. Louise Herlevsen blev mor og er igen tilbage på holdet, ligesom Christina Dannemand, Larke Louise Rasmussen, Caroline Strauss, Mille Lykke Helverskov og Janne Sylvan-Fischer er på holdet. Anita Rasksen er klar på højre fløj, mens Camille Løvgreen og Berit Adler Olsen huserer på den modsatte fløj. I målet står rutinerede Susanne Jensen klar til at forhindre modstanderne i at score.

Blød start

Gladsaxe HG indleder sæsonen i aften tirsdag den 26. september kl. 20 på hjemmebane i Gladsaxe Sportshal mod FIFs 3. hold. Allerede på torsdag kl. 19.45 skal Gladsaxe HG til Valby Hallen for at møde Ajax’ 3. hold.

Ret beset er det to kampe, som Gladsaxe HG bør vinde. Det vil give det rigtige afsæt til at opfylde den sportslige ambition. Og set fra sidelinjen så kunne man godt ønske sig, at den gamle storklub vender tilbage til 2. division, når regnebrættet gøres op til foråret. Klubben har mandskabet til en topplacering.